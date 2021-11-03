Сторонники теории заговора уверены, что такой тандем одержит верх

Недавно в американском Далласе прошла встреча конспирологов из движения QAnon. На этот раз они решили заявить, что на грядущих выборах американского главнокомандующего будет объявлено о "воскрешении" погибшего более 20 лет назад Джона Кеннеди-младшего.

Джон Фитцжеральд Кеннеди-младший занимался журналистикой и адвокатурой, он был сыном хладнокровно убитого 35-го президента США Джона Кеннеди. Мужчина погиб в 1999-м году в результате авиакатастрофы. Однако некоторые уверены, что все было совсем не так – он выжил и скрылся.

Конспирологи считают, что Кеннеди-младший является козырем в рукаве бывшего главнокомандующего Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Фантазеры убеждены, что в 2024-м году Трамп снова выдвинет свою кандидатуру на пост президента, а также объявит о союзе с Кеннеди-младшим, который будет претендовать на должность вице-президента. Детали такой замысловатой теории конспирологов публикует издание "Форбс".

Дабы твердо заявить о своей позиции, конспирологи даже выпустили специальную символику. Ради обсуждаемой встречи они нарядились в красные футболки с подписью "Trump/JFK Jr. 2024". Это значит, что Трамп об руку с ныне покойным Джоном Фицджеральдом Кеннеди возьмут власть в стране через три года.

К слову, недавно бывший помощник экс-премьера Британии Маргарет Тэтчер Найл Гардинер заявил, что разочарованные Джо Байденом европейские элиты тоскуют по Дональду Трампу.