Администрация проигнорировала введение нерабочих дней в столице

Магазин товаров для хобби и развлечений "Леонардо", расположенный на территории ТЦ "Облака" на юге Москвы, столкнулся с угрозой штрафа до одного миллиона рублей. Альтернативной мерой может оказаться приостановление деятельности сроком до 90 дней. Администрация нарушила режим нерабочих дней, о чем сообщил главинспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Антон Романов.

Как указал инспектор, 3 ноября ОАТИ провели обследование, в ходе которого выявили факт работы магазина, который, к тому же, игнорировал требования социального дистанцирования для покупателей. Нарушения зафиксировали также и в организации санитарно-эпидемиологических требований.

По словам Романова, максимальный штраф для юрлица составляет 300 тысяч рублей, до 1 миллиона или приостановления деятельности на указанный выше срок – в случае причинения вреда здоровью людей.