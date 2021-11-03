Магазину "Леонардо" в ТЦ "Облака" грозит закрытие на 90 суток

Магазину "Леонардо" в ТЦ "Облака" грозит закрытие на 90 суток
Фото: АГН «Москва» / Сергей Ведяшкин
Администрация проигнорировала введение нерабочих дней в столице

Магазин товаров для хобби и развлечений "Леонардо", расположенный на территории ТЦ "Облака" на юге Москвы, столкнулся с угрозой штрафа до одного миллиона рублей. Альтернативной мерой может оказаться приостановление деятельности сроком до 90 дней. Администрация нарушила режим нерабочих дней, о чем сообщил главинспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Антон Романов.

Как указал инспектор, 3 ноября ОАТИ провели обследование, в ходе которого выявили факт работы магазина, который, к тому же, игнорировал требования социального дистанцирования для покупателей. Нарушения зафиксировали также и в организации санитарно-эпидемиологических требований.

По словам Романова, максимальный штраф для юрлица составляет 300 тысяч рублей, до 1 миллиона или приостановления деятельности на указанный выше срок – в случае причинения вреда здоровью людей.

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Bloomberg спрогнозировал срок запуска "Северного потока-2"

Энергетический кризис в Европе может усугубиться

Польский эксперт раскрыл план Лукашенко по дестабилизации Европы

Президент Белоруссии решил применить "оружие D"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей