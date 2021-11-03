В регион придут дожди

Осень приготовила москвичам и гостям столицы приятный подарок. В ночь с 3 на 4 ноября в Москве и области потеплеет. В День народного единства столбики будет по-настоящему приятная для ноября погода – до +12°C. Об этом сообщила специалист Метеобюро Татьяна Позднякова.

Ветер будет дуть со скоростью до 10 м/с. При этом ожидаются осадки. Похожая погода будет и 5 и 6 ноября. Дожди, температура воздуха +9-12°C, сильный ветер.

Как пишет "Радио 1", с 7 ноября станет чуть прохладнее. Воздух будет прогреваться максимум до +6°C.