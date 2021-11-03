Жители Благовещенска нашли на остановке дикую рысь

С животным захотел сфотографироваться тревел-блогер

Жители Благовещенска заметили на автобусной остановке в пригороде рысь. По словам местных жителей, хищница словно бы ждала транспорт вместе с людьми, отмечает источник.

Кто-то из горожан начал восторгаться дикой кошкой и попытался сфотографироваться с ней – мужчина смог получить заветное фото, после чего рысь ушла в лес, передает МИР24.

В целом же, указывает источник, рысь нельзя назвать редкостью в этих краях. Как правило, зверь ведет себя спокойно рядом с людьми, однако провоцировать диких кошек точно не стоит.


Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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Суппеееерррррр! Животные иногда мудрее чем мы!
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