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Эксперты назвали женские имена, которые способны осчастливить своих носительниц. Этим представительницам прекрасного пола обычно везет больше остальных.
Данное имя обладает очень мощной энергетикой. Удача практически всегда улыбается Маргаритам. Трудности и неприятности обычно обходят их стороной.
В переводе с латинского Виктория означает "победа". Носительницы этого имени имеют волевой характер и бойкий нрав. Они точно не дадут себя в обиду. Звезды покровительствуют им, оберегая от различных напастей.
Имя Анна встречается довольно часто. По словам экспертов, распространенные имена очень хорошо защищают своих носителей. Девочки, которых так назвали, станут любимицами фортуны. Положительная энергетика будет их верной спутницей по жизни.
Имя Вера способно стать своеобразным талисманом для своих носительниц. Оно притягивает благополучие и отпугивает серьезные проблемы. С самого детства Веры "запрограммированы" на то, чтобы никогда не сдаваться и до конца идти к поставленным целям.
Александры являются уверенными в себе и целеустремленными барышнями. Данные качества в них раскрывает имя. У Саш хорошо развита интуиция. Поэтому даже из самых затруднительных ситуаций они выходят победительницами, передает "Пятый канал".
Ранее эксперты назвали два мужских и одно женское имя, которые "превращают" своего обладателя в злопамятного и грубого человека.
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