Курс рубля
- Аналитик предупредил о риске обвала рубля
- Рубль активно растет к доллару и евро
- Россиян предупредили о девальвации рубля из-за слов Набиуллиной
Для многих огородников и садоводов в ноябре наступает долгожданный период отдыха. Однако некоторые особенно трудолюбивые россияне не могут смириться с мыслью, что им придется отдыхать от работы на участке. Чтобы не сидеть без дела, можно посеять на рассаду некоторые цветы.
Стоит отметить, что для выращивания рассады в домашних условиях вам понадобятся специальные фитолампы. Без дополнительного освещения культуры вряд ли приживутся.
Если посеять Эустому в ноябре, то первые бутоны вы увидите уже в июне. Активно цвести растение будет в июле. Плюс "зимнего" выращивания рассады заключается в том, что культура будет радовать вас до поздней осени.
Некоторые садоводы отдают предпочтение низкорослым сортам Катарантуса. В длину он достигает примерно 30 сантиметров. Высадить рассаду на открытом воздухе можно будет в мае. Однако в пышные шапки растение превратится ближе к концу июня.
Пеларгония – еще одна культура, которую можно посеять на рассаду в ноябре. Она начнет цвести в самом начале летнего периода, радуя глаз окружающих.
В конце февраля-начале марта с Бальзамина Уоллера можно снять черенки. Данная процедура позволит вам получить гораздо больше посадочного материала для украшения участка.
Ранее "Утро.News" поделилось советом, как правильно посадить тюльпаны осенью в открытый грунт.
Энергетический кризис в Европе может усугубиться
В ведомстве заявили, что переброски войск проходят ежегодно