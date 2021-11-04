Будут дольше радовать своей красотой: какие цветы посеять на рассаду в ноябре

Будут дольше радовать своей красотой: какие цветы посеять на рассаду в ноябре
Фото: depositphotos.com
Некоторые растения начнут цвести уже в начале лета

Для многих огородников и садоводов в ноябре наступает долгожданный период отдыха. Однако некоторые особенно трудолюбивые россияне не могут смириться с мыслью, что им придется отдыхать от работы на участке. Чтобы не сидеть без дела, можно посеять на рассаду некоторые цветы.

Стоит отметить, что для выращивания рассады в домашних условиях вам понадобятся специальные фитолампы. Без дополнительного освещения культуры вряд ли приживутся.

1. Эустома

Если посеять Эустому в ноябре, то первые бутоны вы увидите уже в июне. Активно цвести растение будет в июле. Плюс "зимнего" выращивания рассады заключается в том, что культура будет радовать вас до поздней осени.

2. Катарантус

Некоторые садоводы отдают предпочтение низкорослым сортам Катарантуса. В длину он достигает примерно 30 сантиметров. Высадить рассаду на открытом воздухе можно будет в мае. Однако в пышные шапки растение превратится ближе к концу июня.

3. Пеларгония

Пеларгония – еще одна культура, которую можно посеять на рассаду в ноябре. Она начнет цвести в самом начале летнего периода, радуя глаз окружающих.

4. Бальзамин Уоллера

В конце февраля-начале марта с Бальзамина Уоллера можно снять черенки. Данная процедура позволит вам получить гораздо больше посадочного материала для украшения участка. 

Ранее "Утро.News" поделилось советом, как правильно посадить тюльпаны осенью в открытый грунт. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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