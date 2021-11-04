Фото с сарказмом прокомментировал сенатор

Выражение лица главы Незалежной Владимира Зеленского, которого засняли во время разговора с американским коллегой Джо Байденом, насмешило члена Совфеда Алексея Пушкова. Сенатор подметил, что украинский лидер буквально пожирает взглядом главу США.



"…его лицо выражает такой неподдельный восторг", – с сарказмом написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, в Глазго сейчас проходит климатический саммит. На его полях и встретились два политика.

Пользователи также не остались в стороне и выразили свое мнение относительно эмоций украинского президента.

"Так он и на Трампа точно также смотрел", "Как на Деда Мороза! Подарки ждёт", "Байден не понимает и не может вспомнить кто этот комик", – пишут комментаторы.

Ранее британский таблоид написал, что Зеленский буквально загнал Байдена в угол на этом саммите. У президентов официально не была назначена встреча, однако украинский лидер смог "поймать" американского, чтобы пообщаться.