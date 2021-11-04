Зеленского после встречи с Байденом подняли на смех в России: "Неподдельный восторг"

Зеленского после встречи с Байденом подняли на смех в России: "Неподдельный восторг"
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/www.globallookpress.com
Фото с сарказмом прокомментировал сенатор

Выражение лица главы Незалежной Владимира Зеленского, которого засняли во время разговора с американским коллегой Джо Байденом, насмешило члена Совфеда Алексея Пушкова. Сенатор подметил, что украинский лидер буквально пожирает взглядом главу США.

"…его лицо выражает такой неподдельный восторг", – с сарказмом написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, в Глазго сейчас проходит климатический саммит. На его полях и встретились два политика.

Пользователи также не остались в стороне и выразили свое мнение относительно эмоций украинского президента.

"Так он и на Трампа точно также смотрел", "Как на Деда Мороза! Подарки ждёт", "Байден не понимает и не может вспомнить кто этот комик", – пишут комментаторы.

Ранее британский таблоид написал, что Зеленский буквально загнал Байдена в угол на этом саммите. У президентов официально не была назначена встреча, однако украинский лидер смог "поймать" американского, чтобы пообщаться. 

Источник: Телеграм-канал сенатора Алексея Пушкова ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
М
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ну а как еврей должен смотреть на бидошу
вот представте,скоморох волею случая и шутки истории был вознесен на пост нашальника бывш усср
его уровень быть петрушкой и <цензура>-тибидох и вот он самый главный на укрусии
так сказать ворвался в клуб избранных нынешнего мироустройства
холуй попал в общество мировой элиты
но он то себя к элите не причисляет в душе,понимает что он петрушкой остался,как бы не надувал щеки
вот и смотрит на бидона соответсвенно,как собачка на хозяина
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