Фрау смутилась и растрогалась

Ангела Меркель приехала во Францию с прощальным визитом и встретилась с главой государства Эммануэлем Макроном. Один из трогательных моментов встречи попал на видео.

Накануне французский лидер с большими почестями принимал Меркель, которая в последний раз побывала в республике как канцлер ФРГ, в Бургундии, в городе Бон. Макрон наградил ее Большим крестом Ордена Почетного легиона. Политик выразил фрау Меркель благодарность за все, что она успела сделать для европейцев.

"Спасибо, дорогая Ангела",

– сказал он, добавив, что и лично его она многому научила. Об этом пишет РИА Новости.

Особенно милым, по мнению журналистов, был один из моментов, когда Макрон неловко ее обнял и поцеловал в щеку. Меркель выглядела смущенной и растроганной.

"Мимими большой политики",

– подписали кадры авторы телеграм-канала "Пул №3".

Напомним, в конце сентября в Германии состоялись выборы в бундестаг. Пока не сформируют новый кабинет министров, фрау Меркель будет исполнять обязанности канцлера ФРГ.

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