Им стал бывший вице-премьер

В Незалежной назвали имя нового министра Минобороны. Им по решению парламента стал Алексей Резников. Напомним, возглавивший военное ведомство министр ранее был вице-премьером, министром по вопросам реинтеграции "временно оккупированных" территорий. Резников, кроме того, представляет украинскую сторону в рабочей подгруппе по политвопросам контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

Кандидатуру одобрили 273 депутата на заседании Рады 4 ноября. Об этом пишет РИА Новости.

Об отставке предшественника Резника Андрея Тарана стало известно 2 ноября.