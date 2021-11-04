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В Незалежной назвали имя нового министра Минобороны. Им по решению парламента стал Алексей Резников. Напомним, возглавивший военное ведомство министр ранее был вице-премьером, министром по вопросам реинтеграции "временно оккупированных" территорий. Резников, кроме того, представляет украинскую сторону в рабочей подгруппе по политвопросам контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.
Кандидатуру одобрили 273 депутата на заседании Рады 4 ноября. Об этом пишет РИА Новости.
Об отставке предшественника Резника Андрея Тарана стало известно 2 ноября.
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