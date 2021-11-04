Под стражу заключили аналитика Игоря Данченко

Сегодня стало известно об аресте россиянина, который в 16-м году собирал данные о возможных связях Дональда Трампа с Россией. Досье, напомним, было опубликовано в 17-м году. О том, что аналитик Данченко заключен под стражу, со ссылкой на источники сообщает New York Times.



Как отмечается в публикации, россиянина 4 ноября арестовали в рамках расследования, которое проводит спецпрокурор Джон Дарем. Его назначила администрация экс-главы США, чтобы выяснить детали слежки спецслужб за штабом Трампа.