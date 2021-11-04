В США арестовали россиянина – расследование касается Трампа

Под стражу заключили аналитика Игоря Данченко

Сегодня стало известно об аресте россиянина, который в 16-м году собирал данные о возможных связях Дональда Трампа с Россией. Досье, напомним, было опубликовано в 17-м году. О том, что аналитик Данченко заключен под стражу, со ссылкой на источники сообщает New York Times.

Как отмечается в публикации, россиянина 4 ноября арестовали в рамках расследования, которое проводит спецпрокурор Джон Дарем. Его назначила администрация экс-главы США, чтобы выяснить детали слежки спецслужб за штабом Трампа.

Источник: New York Times ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
По теме

"Мимими большой политики": неловкие объятия Макрона и Меркель попали на видео

Фрау смутилась и растрогалась

Пентагон опроверг публикацию западных СМИ об "агрессии" России у границ с Украиной

В ведомстве заявили, что переброски войск проходят ежегодно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей