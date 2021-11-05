Разумная экономия: как сохранить бюджет от лишних трат

Разумная экономия: как сохранить бюджет от лишних трат
Фото: www.pixabay.com
Несколько лайфхаков помогут накопить приличную сумму

В период экономического кризиса в многих российских семьях остро встал денежный вопрос. Откладывать деньги, когда средств и так немного, достаточно сложно. Однако следование ряду правил может существенно сократит расходы.

Ведение бюджета

Это простое правило может заметно изменить размеры трат. В течение одного месяца следует записывать все доходы и расходы. После этого можно проанализировать, какая статья съедает внушительную долю ваших средств. Понятно, что от пользования транспортом отказаться не удастся. Однако весьма вероятно, что на развлечения и питание можно тратить чуть меньше денег.

Оплата счетов

Эксперты по финансам советуют сразу же платить по коммунальным квитанциям и кредитам. Когда приходит зарплата, может показаться, что денег в достатке. Тут и начинаются бездумные траты. Приступайте к расходованию средств на себя любимого после того, как закрыли все обязательства.

Бесплатные аналоги

Хобби и развлечения зачастую требуют серьезных растрат. Однако и эту статью расходов можно уменьшить. Например, любителям книг стоить вспомнить о существовании библиотеки. Иностранный язык можно изучать бесплатно по самоучителям из интернета. Пробежка в парке и турник иногда могут быть лучше (и уж точно дешевле) абонемента в спортзал.

Б/у товары

Перед покупками стоит просмотреть сайты с подержанными товарами. Очень часто качественную мебель и хорошую одежду можно купить с рук. Так вещи обойдутся втрое дешевле.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что можно ждать от грядущего сезон распродаж.

Ольга ФЕДОРОВА
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