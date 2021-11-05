Как сделать полезную еду вкусной: советы для следящих за здоровьем

Как сделать полезную еду вкусной: советы для следящих за здоровьем
Фото: www.pixabay.com
Эксперты уверены, что не только вредная еда может доставлять удовольствие гурманам

Многие россияне мечтают поправить здоровье и избавиться от лишних килограммов. Однако кому-то кажется непреодолимым барьером переход на правильное питание. Эксперты рассказали, как "скрасить" полезную еду и сделать ее вкусной.

Специи

Приправа – отличный способ добавить новые нотки приевшимся овощам. Ароматные специи могут серьезно улучшить вкус салатов. А диетическая рыбка приобретет аппетитный аромат, если сдобрить ее тимьяном и шафраном.

Заправка

Еще один действенный метод по изменению вкуса надоевшего овощного салата. Например, оливковое масло можно смешать с прованскими травами. Так обычный салат станет произведением кулинарного искусства. А еще можно пополнить кухонные полки бальзамическим уксусом и другими оригинальными заправками.

Новые рецепты

Известно, что из одних и тех же продуктов можно приготовить абсолютно разные блюда. Для сторонников здорового питания кулинарная книга – настоящая палочка -выручалочка. Например, мясо получается особенно вкусным и полезным, если приготовить его на гриле без масла. Также вряд ли кто-нибудь откажется от ароматных котлеток на пару или овощного крем-супа.

Не отказывайтесь от любимого

Большой ошибкой тех, кто садится на диету, является тотальный отказ от любимых вкусностей. При таком подходе к делу можно в любой момент сорваться. Например, пару ломтиков бекона с овощным салатом никому не навредят. Полезный, но весьма специфический по вкусу сельдерей можно добавить в фруктовый смузи. Кусочек сыра на злаковом хлебце тоже не ударит по фигуре.

К слову, недавно эксперт назвал продукты, которые замедляют старение.

Ольга ФЕДОРОВА

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