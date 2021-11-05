Парламентарий не на шутку разгневал журналистов

Львовского депутата от "Европейской солидарности" Юрия Грынива поймали за необычным занятием прямо на заседании горсовета. На видео попал момент, когда парламентарий самозабвенно рисовал портрет российского лидера Владимира Путина. Поведение Грынива разгневало журналистов "24 канала", которые выложили кадры в Фейсбуке, сопроводив негодующим комментарием. Мол, депутат рисует главу "страны-агрессора" прямо в сессионном зале.



На видео видно, как политик, открыв портрет Путина на смартфоне, прикладывает к нему лист бумаги и перерисовывает контуры ручкой.

Кадры, взбаламутившие украинских журналистов, прокомментировали российские пользователи. Многие восприняли эту "сенсацию" с юмором.

"Он с именем Путин ложится И с именем Путин встает...." "Зато оперативно сможет повесить у себя в кабинете)))" "Ну хоть кто-то в горсовете Львова делом занят" "Готовит подарки на Рождество.Разослать всем друзьям,родственникам,штук 50 набирается.Времени мало остается,работы много.А,может и на продажу.Товар ходовой",

– пишут читатели издания "Взгляд" (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее министр иностранных дел Украины обвинил российских журналистов в подпорченном имидже президента Владимира Зеленского. Глава государства опоздал на одно из мероприятий на климатическом саммите в Глазго. И, по словам украинской стороны, никто бы и не заметил, если бы не наши журналисты.