Политик с трудом вспоминает имена людей

На фоне продолжающейся голодовки у Михаила Саакашвили начали развиваться когнитивные нарушения работы головного мозга. Об этом рассказал его адвокат Ника Гварамия в эфире "Мтавари Архи".

Политику с трудом дается общение, он начал страдать от провалов памяти. В частности, Саакашвили не в состоянии вспомнить имена даже своих близких друзей.

Напомним, бывший грузинский президент держит голодовку уже более месяца, находясь в тюрьме. За это время он скинул, по меньшей мере, 20 килограммов в весе.