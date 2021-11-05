Проблемы с головой: состояние голодающего Саакашвили ухудшилось

Политик с трудом вспоминает имена людей

На фоне продолжающейся голодовки у Михаила Саакашвили начали развиваться когнитивные нарушения работы головного мозга. Об этом рассказал его адвокат Ника Гварамия в эфире "Мтавари Архи".

Политику с трудом дается общение, он начал страдать от провалов памяти. В частности, Саакашвили не в состоянии вспомнить имена даже своих близких друзей. 

Напомним, бывший грузинский президент держит голодовку уже более месяца, находясь в тюрьме. За это время он скинул, по меньшей мере, 20 килограммов в весе. 

Источник: Мтавари Архи ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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