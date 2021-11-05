Для некоторых людей вспышки на Солнце – настоящее мучение

Накануне, 4 ноября планету "атаковала" мощная магнитная буря. По словам специалистов, это природное явление планирует задержаться на Земле еще на пару суток. Метеозависимые россияне уже ощутили влияние бурь на организм. По словам опытного невролога Николая Базия, есть несколько способов, которые могут защитить от проблем со здоровьем.



Сон

Эксперт подчеркнул, что люди, которые ведут здоровый образ жизни, менее подвержены негативному влиянию бури. Обязательно нужно соблюдать режим сна. Хорошо выспавшийся человек спокойнее реагирует на жизненные перипетии и реже поддается стрессу. А вот особо нервные люди в период активности Солнца чувствуют себя хуже некуда.

Питание

Также важно следить за сбалансированностью питания. Насыщенный полезными микроэлементами организм проще справляется с любыми недугами, включая головные боли из-за магнитных бурь. Следует отдавать предпочтение натуральным продуктам и добавить в повседневный рацион побольше свежих овощей и фруктов.

Спорт

Умеренные физические нагрузки отлично влияют на нервную систему. Она становится более устойчивой и не подвержена внешним раздражителям. Спортивный человек реже страдает от головных болей. Метеозависимым людям обязательно нужно добавить в свою жизнь тренировки. Они могут быть достаточно простыми, главное в этом вопросе – регулярность.

К слову, недавно астрологи рассказали, представители каких зодиакальных домов являются самыми метеозависимыми. Некоторые знаки зодиака особенно сильно страдают от влияния магнитных бурь.