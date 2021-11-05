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Премьер Украины
Денис Шмыгаль прокомментировал сообщения о том, что власти готовят план веерных
отключений электричества из-за кризиса. Выступая в Раде 5 ноября, он заявил,
что это ложная информация. По словам Шмыгаля, он ничего не знает о
соответствующих поручениях, которые якобы давал Совет нацбезопасности и обороны.
Его поддержал глава Минэнерго Герман Галущенко, который заявил, что никаких
отключений не предвидится. Более того, министр уверен, что отопительный сезон в
Незалежной пройдет спокойно, передает РИА Новости.
Между тем ранее депутат от партии "Батькивщина" Иван Крулько сообщил, что на сегодняшний день в стране не работает больше половины энергоблоков на ТЭЦ. Такая ситуация сложилась из-за нехватки топлива. В эфире украинского канала "НАШ" парламентарий выразил опасения, что на Украине начнутся веерные отключения.
Поставки угля в Незалежную снизились до минимума. Ранее украинская сторона выступила с обвинениями в адрес России – мол, это наша страна блокирует транзит угля через Казахстан. Однако в республике это заявление опровергли.
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