Украинский премьер отреагировали на слухи о веерных отключениях электричества

Украинский премьер отреагировали на слухи о веерных отключениях электричества
Фото: pixabay.com
В Незалежной взлетели цены на газ и наблюдается серьезная нехватка угля

Премьер Украины Денис Шмыгаль прокомментировал сообщения о том, что власти готовят план веерных отключений электричества из-за кризиса. Выступая в Раде 5 ноября, он заявил, что это ложная информация. По словам Шмыгаля, он ничего не знает о соответствующих поручениях, которые якобы давал Совет нацбезопасности и обороны. Его поддержал глава Минэнерго Герман Галущенко, который заявил, что никаких отключений не предвидится. Более того, министр уверен, что отопительный сезон в Незалежной пройдет спокойно, передает РИА Новости.

Между тем ранее депутат от партии "Батькивщина" Иван Крулько сообщил, что на сегодняшний день в стране не работает больше половины энергоблоков на ТЭЦ. Такая ситуация сложилась из-за нехватки топлива. В эфире украинского канала "НАШ" парламентарий выразил опасения, что на Украине начнутся веерные отключения.

Поставки угля в Незалежную снизились до минимума. Ранее украинская сторона выступила с обвинениями в адрес России – мол, это наша страна блокирует транзит угля через Казахстан. Однако в республике это заявление опровергли.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
Kl
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Ну конечно всё будет хорошо. Запасы кизяка и шароварного пара в незалежалой неисчерпаемы.
Оппозиция Его Величества
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Даже сидя на чемоданах он будет говорить, что всё хорошо. Всё хорошо, прекрасная маркиза...
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