В Незалежной взлетели цены на газ и наблюдается серьезная нехватка угля

Премьер Украины Денис Шмыгаль прокомментировал сообщения о том, что власти готовят план веерных отключений электричества из-за кризиса. Выступая в Раде 5 ноября, он заявил, что это ложная информация. По словам Шмыгаля, он ничего не знает о соответствующих поручениях, которые якобы давал Совет нацбезопасности и обороны. Его поддержал глава Минэнерго Герман Галущенко, который заявил, что никаких отключений не предвидится. Более того, министр уверен, что отопительный сезон в Незалежной пройдет спокойно, передает РИА Новости.



Между тем ранее депутат от партии "Батькивщина" Иван Крулько сообщил, что на сегодняшний день в стране не работает больше половины энергоблоков на ТЭЦ. Такая ситуация сложилась из-за нехватки топлива. В эфире украинского канала "НАШ" парламентарий выразил опасения, что на Украине начнутся веерные отключения.

Поставки угля в Незалежную снизились до минимума. Ранее украинская сторона выступила с обвинениями в адрес России – мол, это наша страна блокирует транзит угля через Казахстан. Однако в республике это заявление опровергли.