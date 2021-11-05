Как запуск "Северного потока – 2" отразится на Европе: в Германии озвучили прогноз

Как запуск "Северного потока – 2" отразится на Европе: в Германии озвучили прогноз
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
Поставки топлива по российскому газопроводу не являются панацеей

Такое мнение выразила финдиректор немецкой компании-партнера "Газпрома" по проекту Тиина Туомела. Она усомнилась, что запуск "Северного потока – 2" полностью изменит газовый рынок.

Туомела добавила, что газопровод, несомненно, обеспечит увеличение поставок голубого топлива. Однако с точностью сказать, что это в корне изменит ситуацию, пока трудно. По ее словам, все будет зависеть от того, какой будет зима, а также от спроса на газ и предложения.

Ранее  Bloomberg спрогнозировал сроки ввода газопровода в эксплуатацию. В материале говорится, что запуск "Северного потока – 2" может затянуться до мая следующего года. Камнем преткновения является сертификация.

Между тем аналитик оценил прогнозы Запада и пришел к выводу, что подобный сценарий маловероятен. Скорейший запуск российского газопровода – в интересах Европы. Эксперт сомневается, что сертификацию "Северного потока – 2" будут затягивать до последнего.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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