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Такое мнение выразила финдиректор немецкой компании-партнера "Газпрома" по проекту Тиина Туомела. Она усомнилась, что запуск "Северного потока – 2" полностью изменит газовый рынок.
Туомела добавила, что газопровод, несомненно, обеспечит увеличение поставок голубого топлива. Однако с точностью сказать, что это в корне изменит ситуацию, пока трудно. По ее словам, все будет зависеть от того, какой будет зима, а также от спроса на газ и предложения.
Ранее Bloomberg спрогнозировал сроки ввода газопровода в эксплуатацию. В материале говорится, что запуск "Северного потока – 2" может затянуться до мая следующего года. Камнем преткновения является сертификация.
Между тем аналитик оценил прогнозы Запада и пришел к выводу, что подобный сценарий маловероятен. Скорейший запуск российского газопровода – в интересах Европы. Эксперт сомневается, что сертификацию "Северного потока – 2" будут затягивать до последнего.
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