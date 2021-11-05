Безопасность в сети по-американски: ожидание арестов от России, отмена премьеры и арест информатора

Насколько серьезно руководство России настроено бороться с киберпреступлениями на своей территории США проверит по арестам. Причем, на нашей территории. Впрочем, закрывать глаза и то, что творится в своей стране, американские власти не намерены: уже анонсированы задержания. Причем, массового характера. Вероятно, арест Игоря Данченко укладывается в заявленную парадигму. А вот как объясняется отмена премьеры российского фильма про Пригожина – большой вопрос, ответа на который пока нет.

Карающая Немезида

Минюст США анонсировал аресты в рамках активизации борьбы с киберпреступлениями. Об этом заявил в начале ноября заместитель генпрокурора Лиза Монако.

"Мы не собираемся останавливаться, мы будем двигаться вперед, чтобы привлечь к ответственности тех, кто стремится уничтожить наши индустрии, перехватывать данные, а также угрожать экономической, национальной и личной безопасности", – приводит слова госпожи Монако агентство Associated press (AP).

Аресты анонсированы и остается их только ждать. Впрочем, можно предположить, что задержание Игоря Дунаева, а новостью об этом событии стала без преувеличения главной в информационном пространстве четверга, 4 ноября, ложится в этот ряд.

Впрочем, ещё в октябре Минюст США арестовал россиянина Владимира Дунаева. Его обвиняют в как бы участии в транснациональной киберпреступной организации. По последней информации, выходец из России проживал в Республике Корее, откуда его экстрадировали 20 октября.

А уже 4 ноября был задержан аналитик Игорь Данченко. Причем, если бы не утечка в прессу, то, вполне вероятно, о его аресте мы бы узнали существенно позже. Но, в силу особенностей СМИ в США, задержание российского аналитика стало новостью номер один для информационного пространства обеих стран.. Американский власти обвиняют господина Данченко в том, что он дал ложные показания ФБР. А именно на основании данных от этого источника бюро расследование составило досье о связях окружения 45-го президента США с Россией и "хакерском" следе в победе Дональда Трампа на выборах 2016 года.

Острый вопрос

Так благодаря кому американский миллиардер занял кресло в Белом Доме? Еще пару лет назад ФБР, а вместе с ними американские СМИ уверено отвечали: благодаря российским хакерам. Однако ноябрь 2021 года внес коррективы в этот тезис. Как оказалось, Игорь Данченко был не совеем честен, говоря о своих источниках информации.

Точнее, аналитик скрыл, что разговаривал с американцем, долгое время участвовавшим в определении политики Демократической партии, о связях Трампа с Россией.

Напомним, что кандидаты, а точнее, кандидат от Демократической партии была противником Дональда Трампа на выборах. Так вот, по информации на данный момент, Игорь Данченко получил часть информации (или дезинформации) через некое лицо, которое состояло в непосредственном окружении Хилари Клинтон.

То есть, фактически, российский аналитик, выпускник американского университета, ответил той информацией, которую в него вложили противники 45-го президента США.

Сейчас россиянина, если подозрения подтвердятся, ждет заключения на 25 лет. Пока же он выпущен под залог в $100 тысяч, должен сдать паспорт и получить электронный браслет, отслеживающий его перемещения, в виде украшения.

Что же ждут США от России в этом контексте? Ответ прост. Арестов. Как сообщает Интерфакс, США фиксируют снижение количества хакерских атак, проводимых с территории России.

"Пока рано говорить о том, произошло ли это по причине усилий, предпринятых россиянами, российским руководством",

– говорит директор по кибербезопасности Белого дома Крис Инглис. По его словам, другой причиной снижения количества кибератак могло стать то, что хакеры, столкнувшись с противодействием со стороны США, сами решили на время уйти "в тень".

Вопросы по отмене

Еще 3го ноября в Нью-Йорке должна была пройти премьера фильма "16-ый". Эта картина позиционировалась как исповедь российского бизнесмена Евгения Пригожина, чтобы это не значило. Последние годы его имя регулярно упоминалось в контексте сомнительности победы Дональда Трампа, того самого 45-го президента США. Пригожина обвиняли во вмешательстве в американские выборы 2016 года, однако в 2020 Минюст США прекратил дело. Что интересно, по данным независимых аналитиков, именно опубликованное ФБР досье (то самое, которое ставится под сомнение сейчас) стало основной эпичной победы Джо Байдена в октябре 2020 года.

Как ожидалось, фильм даст ответы на очень многие вопросы, которые есть как у жителей США, так и России. Однако, по непонятным причина, показ в Нью-Йорке отменили.

Первыми об этом сообщили в телеграмм-каналах. Автор "Мадам Секретарь" заявила, что 3 ноября по непонятным причинам лента так и не была представлена зрителю. Одновременно со страницы фильма на хостинге YouTube исчез трейлер с почти 2 миллионами просмотров. Сейчас закрыт и сайт проекта.

Другие авторы, предполагают, что вопрос не в конкретно именно этом фильме, а в том что власти США блокируют любой контент, связанный с Россией и высказывающий альтернативные точки зрения.

"А что ещё можно было ждать от байденовского режима, целиком и полностью построенного на лжи? Что можно было ждать от демократов, давно установивших тотальный цензурный контроль в Нью-Йорке? Если в стране пытаются посадить за "домашний терроризм" родителей, высказывающих своё мнение, если блокируют аккаунт и "отменяют" бывшего президента, если затыкают рты всем, кто сомневается в результатах выборов-2020, то что можно говорить о запрете российского фильма", – пишет канал "Американский номер".

Впрочем, мнения в социальных сетях различны: от того, что фильм не был снят вообще до того, что кинотеатр испытывал давление со стороны неких структур в США. Сейчас одна из главных интриг: состоится ли показ фильма в России. Пока никаких данных об этом нет, а все трейлеры картины заблокированы.