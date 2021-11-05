Тренер российских синхронисток пожаловалась на низкую зарплату

Тренер российских синхронисток пожаловалась на низкую зарплату
Татьяна Данченко. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
При этом она не намерена уезжать за границу за более привлекательными предложениями

Знаменитый тренер российской сборной по синхронному плаванию Татьяна Данченко рассказала изданию "Спорт-Экспресс" о своей зарплаты. По ее словам, она получает немного из-за того, что оформлена на полставки. 

Сейчас оклад тренера составляет 70 тысяч рублей, а если бы она была оформлена на полноценных условиях, то получала бы 130 тысяч рублей.

"Для кого-то – огромная сумма. Но не для тренера национальной сборной, который проводит в бассейне ежедневно по 10 часов и стабильно приносит стране золотые медали", – пожаловалась она. 

Данченко рассказала, что дополнительную материальную помощь сборная получает от Владимира Прохорова – генерального директора "Юности Москвы", – а также от попечительского совета федерации. Это помогает ей зарабатывать немного больше озвученной суммы. 

Тренер вспомнила, как получала предложения из других стран заниматься подготовкой синхронисток. Ей обещали крайне привлекательные условия работы, но потом делать обращаться к ней перестали. 

"Наверное, потеряли надежду. Поняли – все равно откажусь", – отметила она.

По словам Данченко, ей жалко бросать своих спортсменок, которых она растила с детства. 

Напомним, под руководством тренера российские синхронистки с 2004 года приносили золото на каждой Олимпиаде в соревнованиях дуэтов. 

Источник: Спорт-экспресс ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
Гость324828
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Раз воспитывает чемпионок ,то и платить надо как чемпионам , а не копейки
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