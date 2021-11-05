Дама прилюдно высказала свое отношение к президенту

В пятницу, 5 ноября, Александр Лукашенко нанес визит в Могилев – там открыли два два кардиологических корпуса Могилёвской областной больницы и ФОК. После официального мероприятия президент пообщался с жителями города. Одна из пришедших на встречу дам решила воспользоваться возможностью и высказаться о своем отношении к президенту лично, чем вызвала смущение у главы Белоруссии.

Жительница Могилева заявила, что пришла ради признания в любви к Александру Лукашенко. Она отметила, что президент является настоящим мужчиной – "сказано – сделано".

"Опять в интернете напишут, что новая любовница", – парировал глава страны.

Однако восторженная президентом дама продолжила хвалебную речь. Она поблагодарила Лукашенко за все, что он делает для страны. Глава, в свою очередь, отметил, что все, что делают мужчины – ради женщин.