Раскрыты подробности о погибшем в Берлине российском дипломате

Раскрыты подробности о погибшем в Берлине российском дипломате
Фото: Gregor Bauernfeind/dpa/www.globallookpress.com
Секретарь посольства является сыном высокопоставленного сотрудника ФСБ

Сведения о погибшем при странных обстоятельствах дипломате раскрыло интернет издание Bellingcat. По его данным, россиянин является сыном высокопоставленного сотрудника ФСБ.

Ранее немецкие СМИ сообщили об убийстве сотрудника российской дипмиссии в Берлине. Тело мужчины нашли на тротуаре перед зданием посольства, по данным журналистов, он выпал из окна. Также сообщалось о том, что дипломат на самом деле был тайным сотрудником ФСБ.

Журналист Bellingcat Христо Грозев написал в Твиттере, что россиянина перевели из Вены в Берлин за два месяца до того, как в немецкой столице был убит гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили, который руководил повстанцами во время Второй чеченской войны. Расследователь заявляет, что перевод дипломата мог быть обычным совпадением, однако добавляет, что убивший Хангошвили человек, по мнению властей Германии, "получил поддержку на месте в Берлине".

Напомним, о Хангошвили после его убийства высказался российский президент Владимир Путин. Он назвал его "кровавым человеком" и преступником.

Источник: Bellingcat • Требует проверки
Кристина ЧЕРНИКОВА
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