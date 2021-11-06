Мэр Москвы оценил перемены в промышленном секторе экономики

Глава столичной администрации Сергей Собянин сообщил об успехах Москвы в развитии производств. Мэр напомнил, что столица всегда была и остается центром отечественной промышленности. Однако, если ранее речь шла о достаточно грязном производстве, то теперь поставленные задачи реализуются за счет компактных и чистых технологий. Одним из флагманов новой столичной индустриализации стал технополис "Москва".



Собянин отметил, что за последнее время объемы промышленного производства в российской столице подскочили на целых 25%.Он подчеркнул, что местные власти прикладывают большие усилия для поддержания новой индустриализации. В частности, серьезный прорыв в этой сфере удалось сделать благодаря появлению особой экономической зоны "Москва".

Технополис появился еще 15 лет назад, однако только пять лет назад он начал активно развиваться – в этот момент контроль за данной зоной взяло на себя московское правительство. Собянин отметил, что резиденты этого пространства не должны платить ряд налогов и пошлин. Также для поддержания и развития их деятельности власти предоставляют различные преференции и льготы.

Мэр Москвы сообщил, что в особой зоне трудится 88 предприятий. Реализацию ежедневных задач осуществляют более 8 тысяч специалистов. При этом предприниматели сами могут принять решение, какие именно высокотехнологичные производства запускать в ОЭЗ. Собянин отметил, что в технополисе, в частности, представлены компании, которые занимаются информтехнологиями, микроэлектроникой, фармацевтикой и медицинской промышленностью.

Сейчас технополис размещен на пяти площадках, однако уже в 2022-м году может появиться шестая – особая экономическая зона весьма востребована среди предпринимателей и активно развивается.