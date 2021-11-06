Сергей Собянин рассказал о новой московской индустриализации

Сергей Собянин рассказал о новой московской индустриализации
Сергей Собянин. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мэр Москвы оценил перемены в промышленном секторе экономики

Глава столичной администрации Сергей Собянин сообщил об успехах Москвы в развитии производств. Мэр напомнил, что столица всегда была и остается центром отечественной промышленности. Однако, если ранее речь шла о достаточно грязном производстве, то теперь поставленные задачи реализуются за счет компактных и чистых технологий. Одним из флагманов новой столичной индустриализации стал технополис "Москва".

Собянин отметил, что за последнее время объемы промышленного производства в российской столице подскочили на целых 25%.Он подчеркнул, что местные власти прикладывают большие усилия для поддержания новой индустриализации. В частности, серьезный прорыв в этой сфере удалось сделать благодаря появлению особой экономической зоны "Москва".

Технополис появился еще 15 лет назад, однако только пять лет назад он начал активно развиваться – в этот момент контроль за данной зоной взяло на себя московское правительство. Собянин отметил, что резиденты этого пространства не должны платить ряд налогов и пошлин. Также для поддержания и развития их деятельности власти предоставляют различные преференции и льготы.

Мэр Москвы сообщил, что в особой зоне трудится 88 предприятий. Реализацию ежедневных задач осуществляют более 8 тысяч специалистов. При этом предприниматели сами могут принять решение, какие именно высокотехнологичные производства запускать в ОЭЗ. Собянин отметил, что в технополисе, в частности, представлены компании, которые занимаются информтехнологиями, микроэлектроникой, фармацевтикой и медицинской промышленностью.

Сейчас технополис размещен на пяти площадках, однако уже в 2022-м году может появиться шестая – особая экономическая зона весьма востребована среди предпринимателей и активно развивается.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

Эксперт раскрыл стратегию Киева по возвращению Крыма с помощью США

Украинцы не захотят вмешиваться в конфликт напрямую

Белоруссия и Украина подписали новый засекреченный энергоконтракт

Детали сделки не выдает ни одна из сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей