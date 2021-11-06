Многие предсказания знаменитой ясновидящей сбывались

Россия, как и весь остальной мир, долгие месяцы ведет борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Оказалось, что знаменитая болгарская провидица Ванга много лет назад предсказала эту напасть и даже назвала точное время завершения пандемии.



В своих предсказаниях Ванга прямо говорила, что мировому пространству придется столкнуться с распространением опасного вируса. Любопытно, что ясновидящая указывала на "угрозу от желтых", а также периодически говорила о "нависшей над миром короне". Такие слова знаменитого медиума приводит ее переводчик Стоян Петров.

Любители паранормальных явлений тут же связали предсказания с китайцами и коронавирусом. Стоит отметить, что данное пророчество действительно выглядит весьма убедительно. Более того, Ванга объявила, что серьезные проблемы начнутся в "зеркальном 2020-м году", как оно и случилось с COVID-19.

Ясновидящая также сообщила, каким образом удастся побороть злую инфекцию. По словам болгарской прорицательницы, спустя два года после разгула вируса появится некое противоядие, которое спасет человечество от болезни.

Знаменитая провидица также объявила, что шествие мировой эпидемии коронавирусной инфекции по странам завершится "с первым криком петуха". Эксперты трактуют такую формулировку как день "кричащего петуха", который, согласно древнеславянскому гороскопу, состоится 21 марта 2022 года.

Впрочем, другие считают, что речь идет о годе Петуха, который наступит в 2029-м году. Скептики уверены, что человечеству не удастся так быстро расправиться с пресловутой инфекцией.

К слову, недавно стало известно, что напророчила Ванга для нашей страны на будущий год.