Раскрыто пророчество: Ванга назвала день и год окончания пандемии в мире

Раскрыто пророчество: Ванга назвала день и год окончания пандемии в мире
Фото: www.pixabay.com
Многие предсказания знаменитой ясновидящей сбывались

Россия, как и весь остальной мир, долгие месяцы ведет борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Оказалось, что знаменитая болгарская провидица Ванга много лет назад предсказала эту напасть и даже назвала точное время завершения пандемии.

В своих предсказаниях Ванга прямо говорила, что мировому пространству придется столкнуться с распространением опасного вируса. Любопытно, что ясновидящая указывала на "угрозу от желтых", а также периодически говорила о "нависшей над миром короне". Такие слова знаменитого медиума приводит ее переводчик Стоян Петров.

Любители паранормальных явлений тут же связали предсказания с китайцами и коронавирусом. Стоит отметить, что данное пророчество действительно выглядит весьма убедительно. Более того, Ванга объявила, что серьезные проблемы начнутся в "зеркальном 2020-м году", как оно и случилось с COVID-19.

Ясновидящая также сообщила, каким образом удастся побороть злую инфекцию. По словам болгарской прорицательницы, спустя два года после разгула вируса появится некое противоядие, которое спасет человечество от болезни.

Знаменитая провидица также объявила, что шествие мировой эпидемии коронавирусной инфекции по странам завершится "с первым криком петуха". Эксперты трактуют такую формулировку как день "кричащего петуха", который, согласно древнеславянскому гороскопу, состоится 21 марта 2022 года.

Впрочем, другие считают, что речь идет о годе Петуха, который наступит в 2029-м году. Скептики уверены, что человечеству не удастся так быстро расправиться с пресловутой инфекцией.

К слову, недавно стало известно, что напророчила Ванга для нашей страны на будущий год.

Источник: Невские новости ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Не придумал
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Всякие предсказатели то и дело обещали конец света в 2000году.И якобы Ванга тоже.Но он не настал.А мог бы настать,если бы в том самом году,после потопления американцами нашей атомной подлодки "Курск",наши бы не выключили автоматическую систему ядерного возмездия "черная рука".Тогда хана была бы всем,то есть самый настоящий конец света бы настал.А так-США России простили часть долгов,все замяли на дипломатическом уровне и засекретили.Именно потому моряков "Курска" и не стали спасать,хотя была возможность.Записку капитана Колесникова до сих пор не опубликовали.Вот и думайте,судите...
Гость327679
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Может под петухом вообще имеются ввиду жидомассоны.Как им выгодно,так они и скажут-так и будет и не важно,что там на самом деле.Кстати,когда-то говорили,якобы Ванга обещала в 2022 году ядерную войну и полный конец света.Так что может имеется ввиду этот петух-на огонь так называют.А вообще петухи на зоне...
Гость328757
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А можно хотя бы раз озвучить "предсказания" ДО наступления какого-либо мирового события, а не ПОСЛЕ?
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