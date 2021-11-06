На Украине появился анекдот о странном поведении Зеленского перед Байденом

На Украине появился анекдот о странном поведении Зеленского перед Байденом
Фото: Danil Shamkin/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
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Чрезвычайно восторженное выражение лица комика взбудоражило массы

Впервые с начала президентства Джо Байдена так настаивавшему на встрече Владимиру Зеленскому наконец удалось повидаться с главой США лично. Однако общение между лидерами произошло не по официальной договоренности между администрациями, а в кулуарах климатического саммита в Глазго. 

Фотографии с мероприятия разлетелись по СМИ, однако больше всего внимание было приковано не факту состоявшихся переговоров, а к выражению лица украинского президента в этот момент. В Сети высмеяли Зеленского за чрезмерно востроженную реакцию на главу США. В итоге все дошло до того, что на Украине начали слогать анекдоты про встречу двух президентов. 

Украинский блогер Панас Шевченко написал на своей странице в "Твиттере" колкость о Зеленском. А кто-то придумал про главу Украины мем с отсылкой к Петру I.


Источник: Твиттер ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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