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Впервые с начала президентства Джо Байдена так настаивавшему на встрече Владимиру Зеленскому наконец удалось повидаться с главой США лично. Однако общение между лидерами произошло не по официальной договоренности между администрациями, а в кулуарах климатического саммита в Глазго.
Фотографии с мероприятия разлетелись по СМИ, однако больше всего внимание было приковано не факту состоявшихся переговоров, а к выражению лица украинского президента в этот момент. В Сети высмеяли Зеленского за чрезмерно востроженную реакцию на главу США. В итоге все дошло до того, что на Украине начали слогать анекдоты про встречу двух президентов.
Украинский блогер Панас Шевченко написал на своей странице в "Твиттере" колкость о Зеленском. А кто-то придумал про главу Украины мем с отсылкой к Петру I.
November 4, 2021
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