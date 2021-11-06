Россиянину грозит арест за срыв украинского флага cо здания в Виннице

Россиянину грозит арест за срыв украинского флага cо здания в Виннице
Фото: Christophe Gateau/dpa/www.globallookpress.com
Гражданин РФ может отправиться за решетку на полгода

Нелепая ситуация произошла в Винницкой области Украины. 35-летний россиянин взобрался на местный торговый центр в пять утра, снял флаг Незалежной и попытался скрыться. Теперь он может отправиться в места лишения свободы на срок до полугода.

Мужчину обнаружили охранники, от которых он решил убежать, но не вышло, по дороге он кинул символ украинского государства в кусты. Россиянина доставили в полицию, где и выяснилось его гражданство. Задержанный изрядно выпил в ту ночь. Мужчина поведал, что на Украине гостит у родственников. Россиянин сорвал флаг Украины на спор со знакомым, с которым был тем злополучным утром около ТЦ. 

На Украине возбудили уголовное дело. Россиянину вменяется хулиганство. Пока же следователи ведут расследование. Если суд признает россиянина виновным, то ему может грозить штраф, арест на полгода или ограничение свободы на пять лет. 

Ранее украинские чиновники нашли необычное применение своему государственному флагу. Впрочем, неприятные истории с российским флагом на Украине тоже случаются

Источник: Национальная полиция по Винницкой области ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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