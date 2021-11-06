Устроившие драку в Новой Москве выдали свою версию случившегося

Устроившие драку в Новой Москве выдали свою версию случившегося
Фото: pixabay.com
Потасовка между мужчинами началась из-за 10 рублей

Уроженцы Кавказа, которых удалось задержать правоохранителям после драки в Новой Москве, заявили, что конфликт начался по вине друга пострадавшего. 

17-летний юноша, который проходит подозреваемым по делу, заявил, что он и его друзья стали жертвами провокации. По его словам, мужчина с четырехлетним ребенком сидел на лавочке с приятелем и распивал спиртное. Мужчина приставал к прохожим с провокационными выпадами – когда парень проходил мимо, тот попросил у него 10 рублей. Наличных денег у подростка не оказалось.

"Тогда Уткин (пострадавший в драке – прим. редакции) в грубой и нецензурной форме отправил его в известном всем направлении. Юношу это очень оскорбило, после чего он позвал на помощь брата", – пишет Baza. 

После между компаниями возникла словестная перепалка. Мужчина с ребенком кинул в юношу бутылкой, попав по мобильному телефону – в результате все переросло в физическое русло. Ребенка во время драки, по его словам, никто не трогал, а ни один из участников потасовки не имел при себе никакого оружия, включая холодное. 

Источник: Baza • Требует проверки
Роман ИГНАТОВ
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