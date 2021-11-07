Популярный блогер показала тайные комнаты в самолете

Популярный блогер показала тайные комнаты в самолете
Фото: Boris Roessler/dpa/www.globallookpress.com
Попасть туда может только экипаж воздушного судна

Оказывается, в некоторых самолетах есть тайные комнаты, о которых простые пассажиры даже не догадываются. Секрет воздушных судов раскрыла популярный в "ТикТок" тревэл-блогер Мишель Дж. 

Девушка опубликовала в своей ленте любопытный ролик. На кадрах она показывает скрытую от посторонних глаз лестницу, ведущую к комнатам, напротив кабины пилотов. Эти помещения больше похожи на номера-капсулы в отелях, которые распространены в Азии. Две комнатки разделены стеной, каждую из них можно дополнительно закрыть шторкой с внешней стороны, чтобы шум в салоне самолета не мешал.  

В каждой из них находится по специальной кровати в виде матраса, лампочки и разъемы для зарядки электронных устройств. Интересно, что там предусмотрены ремни безопасности, как в обычных креслах, на случай турбулентности.

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Do you know about this secret room where your pilots and flight attendants sleep? 🤫✈️ ##planetok ##plane ##crewrest ##learnontiktok ##traveltips ##LatinxCreatives ##dreamliner

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Мишель объяснила, что эти комнаты предназначены для пилотов и бортпроводников, чтобы они могли отдохнуть. Естественно, такие помещения есть только в крупных самолетах, которые выполняют длинные трансатлантические рейсы. 

Ранее стюардесса рассказала, как бортпроводники могут отомстить невежливым пассажирам. 

Источник: "ТикТок" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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