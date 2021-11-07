Небесное тело стремительно приближается к нашей планете

Ситуацию в мировом пространстве сложно назвать стабильной. Однако все человеческие проблемы меркнут перед космической угрозой. Накануне о такой опасности заявили эксперты американского НАСА.



По словам ученых, уже в декабре огромный астероид максимально приблизится к нашей планете. Речь идет об объекте, размеры которого сопоставимы с популярной французской достопримечательностью Эйфелевой башней. Удар такого посланца вселенной может обернуться страшной катастрофой. По мнению специалистов, 330-метровый астероид легко способен разрушить Землю.

Научные эксперты с тревогой наблюдают за передвижениями небесного тела. Махина размером в три футбольных поля серьезно переполошила специалистов. Отмечается, что астероид значительно больше, чем 90% его сородичей, известных человечеству.

Ближе всего к нашей планете космический объект окажется 11 декабря. К счастью, расчеты ученых говорят о том, что в этот раз столкновение удастся избежать. Астероид должен пролететь на расстоянии почти 4 миллиона километров от Земли. При этом также сообщается, что на максимально близком расстоянии от голубой планеты посланник вселенной окажется в 2060-ом году.

Кстати, недавно известный футуролог Карим Джебари рассказал, из-за чего может погибнуть человечество. Эксперт назвал вероятные сценарии трагедии.