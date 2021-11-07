Многолетнее правление 95-летней монаршей особы когда-нибудь подойдет к концу

С каждым годом в Великобритании все острее встает вопрос о том, что будет с троном после ухода королевы Елизаветы в иной мир. Подданные желают Ее Величеству долгих лет жизни, однако, известно, что никто не может навечно задержаться на этом свете. Согласно традициям престолонаследия, после Елизаветы британским королем станет ее сын принц Чарльз. В таком случае его супруга Камилла Паркер-Боулз обзаведется статусом королевы-консорта.



Будущая вероятная королева Великобритании вовсю готовится к обретению высочайшего положения. Близкие к августейшему семейству специалисты отмечают, что Камилла уже сейчас с большой охотой примеряет на себя роль королевы.

Многие эксперты, которые пристально следят за всем происходящим в Букингемском дворце, отметили, что Паркер-Боулз стала чаще появляться на публике. Представительница королевского дома активно проводит важные мероприятия в онлайн и оффлайн форматах. Это явно свидетельствует о том, что Камилла готовится к серьезным переменам в своем статусе.

Недавно супруга принца Чарльза вместе с мужем и другими именитыми членами королевского семейства побывала в Глазго, где прошел саммит Организации Объединенных Наций, посвященный проблемам климатических изменений.

Стоит отметить, что в последнее время у Елизаветы наметились некоторые проблемы со здоровьем. Недавно сообщалось, что после госпитализации королева отказывается появляться на публике.