Пойманный за поеданием каши Саакашвили выступил с оправданиями

Пойманный за поеданием каши Саакашвили выступил с оправданиями
Михаил Саакашвили. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Опальный политик заявил, что его оболгали

Устроивший голодовку в тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал на видео, которое ранее появилось в соцсетях. На кадрах, опубликованных грузинским Минюстом, видно, что политик ест в медицинском кабинете.

Саакашвили выразил возмущение на своей странице в Фейсбук и заявил, что его оболгали. Мол, никакой каши или другой пищи в его организм не поступало. Кроме того, в медицинском кабинете запрещено есть, отрезал политик. По словам Саакашвили, в присутствии медиков он принимал витамины и другие добавки. Ранее СМИ сообщали, что за время голодовки бывший глава Грузии похудел на 20 кило.

Между тем адвокат Саакашвили недавно выступил с заявлением, что в тюрьме якобы готовится покушение на его клиента. Напомним, что политик является фигурантом нескольких уголовных дел.

В Грузию предприимчивый Саакашвили проник весьма необычным способом. Он спрятался в грузовике с молоком. Сменив несколько видов транспорта, политик добрался до Тбилиси. Позже правоохранители нагрянули в квартиру, где расположился Саакашвили.

Источник: Фейсбук Михаила Саакашвили ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость328649
Пожаловаться Ответить
Вот она правда про всех обезьян с кавказа.
На словах они конечно же Мужчины. А на деле гoвнo
1
новости партнеров
По теме

Эксперт раскрыл стратегию Киева по возвращению Крыма с помощью США

Украинцы не захотят вмешиваться в конфликт напрямую

Россия и ОПЕК+ отмахнулись от требований Байдена по нефти

У группы есть свои причины не наращивать добычу голубого топлива

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей