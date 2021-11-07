Опальный политик заявил, что его оболгали

Устроивший голодовку в тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал на видео, которое ранее появилось в соцсетях. На кадрах, опубликованных грузинским Минюстом, видно, что политик ест в медицинском кабинете.

Саакашвили выразил возмущение на своей странице в Фейсбук и заявил, что его оболгали. Мол, никакой каши или другой пищи в его организм не поступало. Кроме того, в медицинском кабинете запрещено есть, отрезал политик. По словам Саакашвили, в присутствии медиков он принимал витамины и другие добавки. Ранее СМИ сообщали, что за время голодовки бывший глава Грузии похудел на 20 кило.

Между тем адвокат Саакашвили недавно выступил с заявлением, что в тюрьме якобы готовится покушение на его клиента. Напомним, что политик является фигурантом нескольких уголовных дел.

В Грузию предприимчивый Саакашвили проник весьма необычным способом. Он спрятался в грузовике с молоком. Сменив несколько видов транспорта, политик добрался до Тбилиси. Позже правоохранители нагрянули в квартиру, где расположился Саакашвили.