На интересный поворот в расследовании авиакатастрофы обратил внимание журналист

Голландские судьи решили обратиться за помощью к Литве и удивили журналиста Джона Хелмера. Речь идет о проверке подлинности телефонных разговоров – на записях якобы звучит голос Олега Пулатова, который является обвиняемым. Журналист подчеркнул, что лабораторию, которая сможет провести анализ и подтвердить, что СБУ не подделала записи, искали по всему миру. И решили остановиться на Литве.

Впрочем, Хелмер сам отвечает на свой вопрос, почему. Он заявил, что катастрофу МН17 расследуют, опираясь на интересы западных стран, которым нужно взвалить вину на Россию. Поэтому и обратились в литовский центр судебной экспертизы, который установил, что переговоры не являются фальшивкой.

Ранее адвокат Пулатова заявила, что прокуратура Нидерландов скрывает важные данные. Отчет о допросе одного из свидетелей не включили в досье. Он, по словам адвоката, сообщил следствию, что малайзийский "Боинг" не могли сбить из "Бука". Подробности – в нашем материале.