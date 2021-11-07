Технический показ фильма-исповеди Евгения Пригожина "16-й" состоится вечером 7 ноября

Посмотреть картину может любой желающий

Технический показ киноленты петербургского бизнесмена Евгения Пригожина состоится в воскресенье, 7 ноября, в 20:00 по московскому времени. Посмотреть фильм сможет любой желающий, перейдя на официальный портал картины на сайте http://16film.ru.

Впервые о фильме под названием "16-й" стало известно в конце октября. Он позиционируется как "исповедь" предпринимателя Евгения Пригожина. Изначально сообщалось, что премьера состоится 3 ноября в Нью-Йорке и 8 ноября в Москве, однако отказ американского кинотеатра FilmSocietyofLincolnCenter показывать фильм помешал этим планам. Тогда было решено показать фильм 5 ноября, но и в этот раз все сорвалось, теперь уже по вине полицейских. Видеозапись, на которой силовики выгоняют зрителей из зала кинотеатра AngelikaFilmCenter&Café, ранее была опубликована в социальных сетях.

После выборов президента США в 2016 году началось разбирательство из-за надуманного "российского вмешательства" в процесс. Тогда члены палаты представителей и Сената США назвали петербургского бизнесмена Евгения Пригожина "угрозой национальной безопасности". В течение двух лет специальный прокурор Роберт Мюллер пытался найти хоть одно доказательство пресловутого "вмешательства", но тщетно. После провала спецпрокурор объявил о завершении "расследования".

Анна СОРОКИНА

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