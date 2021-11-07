Глава государства быстро оценил опасность ситуации

Российский лидер Владимир Путин славится своей близостью к народу и заботой о простых людях. На этот раз главнокомандующий Российской Федерации проявил внимание к оператору, который снимал его передвижения. Любопытный видеоролик попал в интернет-пространство.



Инцидент произошел во время съемок главы российского государства в Краснодарском крае. Оператор прибыл для того, чтобы запечатлеть президента России в его сочинской резиденции. Медийный работник снимал Владимира Владимировича, пятясь задом. В руках оператора была внушительных размеров видеокамера.

В какой-то момент Путину показалось, что медийный сотрудник может упасть – действительно, быстро перемещаться с крупногабаритным оборудованием, снимать первое лицо государства и делать все это, пятясь, должно быть, достаточно сложно.

"Не упади. Не оступись там", – предупредил оператора об опасности Владимир Путин.

На этот примечательный видеоматериал обратили внимание журналисты ведущего российского телеканала "Россия 1". Ситуацию показали по время выпуска популярной передачи "Москва. Кремль. Путин".

К слову, недавно глава российского государства остроумно "подколол" правительство на встрече с руководителем Федеральной таможенной службы Владимиром Булавиным.