Чтобы заручиться поддержкой Водяного Тигра: что приготовить на Новый год 2022

Чтобы заручиться поддержкой Водяного Тигра: что приготовить на Новый год 2022
Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Блюда в желтой цветовой гамме понравятся символу 2022 года

Опытные хозяйки заранее продумывают новогоднее меню, чтобы следующие 12 месяцев прошли на ура. Ведь достаточно поставить на стол одно не то блюдо, и можно обидеть символ года. Как задобрить покровителя 2022-го Водяного Тигра, расскажем в нашем материале.

Что приготовить на Новый год 2022

Главное, что должно быть на столе в грядущую новогоднюю ночь, это блюда из мяса. Подойдет даже птица, но не говядина. Подавать основное блюдо можно в любом виде. Хорошо приготовить также шашлык – Тигру очень понравится такой вид горячего.

В качестве гарнира лучше выбрать овощи. Если гарнир будет желтоватого цвета (можно добавить куркуму), Тигр отблагодарит за такое внимание к мелочам. Ведь главные цвета Нового года – желтый, золотой и оранжевый.

Салаты можно декорировать продуктами этой гаммы, например, морковкой, кукурузой и апельсином. Этого же правила стоит придерживаться при выборе напитков к столу. Апельсиновый сок или яблочный компот придутся по душе не только гостям. В идеале приготовить напитки лучше самостоятельно. Тигр покровительствует трудолюбивым людям.  

Не забудьте и про мясную нарезку, а также колбасу в качестве закуски. Ветчину и буженину важно красиво выложить на тарелку. Символ этого года – настоящий эстет. 

Вычеркнуть из новогоднего меню лучше блюда из рыбы, холодец и газированные напитки. 

Ранее "Утро.Ньюс" делилось рецептом салата на Новый год 2022. 

Полина ИВАНОВА

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