"Черная пятница" под угрозой: на границе России с Китаем скопилось огромное число фур - видео

"Черная пятница" под угрозой: на границе России с Китаем скопилось огромное число фур - видео
Фото: Patrick Pleul/dpa/www.globallookpress.com
Водители стоят в пробках неделями

Ужесточение "антиковидного" контроля в Китае привело к многокилометровым пробкам на границе с Россией. Некоторые водители проводят в очереди из фур недели. Но пострадать от этого могут не только дальнобойщики, но и обычные покупатели. 

Ситуация заметно ухудшилась за последние несколько недель. С каждым днем число грузовиков растет. Водители грустно отмечают, что теперь их работа заключается в том, что они вынуждены стоять днями и ночами, чтобы попасть в Поднебесную. Водители из Сибири, например, могут дожидаться проезда месяц. Но это не самое страшное. 

Хуже всего то, что рядом с местом аварии нет никаких удобств. Только выездные торговые "точки" и пара туалетов, которыми пользоваться невозможно из-за большого количества людей. 

Такой коллапс вызван новыми правилами, которые ввел Китай. Теперь каждый из грузовиков оставляет прицеп в нейтральной зоне. Там его обрабатывают, а затем начинается загрузка товара. Но нужно понимать, что работают китайцы не очень-то быстро. Тем более, что есть квота – не более 65 машин в сутки. 

"Бывают случаи, когда они их просто разворачивают обратно в Россию со словами "прицеп болеет", 

– рассказал гендиректор логистической компании Никита Казаринов "Пятому каналу"

Иногда дальнобойщики не выдерживают и пытаются побыстрее пробраться к КПП, выезжая на встречную полосу. Дело, как правило, заканчивается дракой. После одного их недавних инцидентов было решено ввести электронную очередь. Конфликтов хоть и стало меньше, но на скорости работы это не сказалось. 

Эксперты предполагают, что из-за таких задержек россияне могут остаться без "черной пятницы", потому что товар просто не успеют доставить. Продавать будет нечего. По этой же причине под угрозой находится и Новый год. Согласно оценкам, сейчас на границе с Китаем стоят около тысячи фур. 

Источник: "Пятый канал" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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