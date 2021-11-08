Огромная толпа беженцев выдвинулась к границе Польши – видео

Огромная толпа беженцев выдвинулась к границе Польши – видео
Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Мигранты твердо намерены пробиваться на территорию ЕС

К белорусско-польской границе движется многочисленная пешая колонна людей с вещами. Свежие видеокадры появились в соцсетях утром в понедельник, 8 ноября. По предварительным данным, это – беженцы с Ближнего Востока, которые рассчитывают найти убежище и работу в странах Евросоюза.

По данным агентства "Спутник. Беларусь" на 11:27 мск, мигранты еще не добрались до границы, однако водители подтверждают, что видели на дороге "человек пятьсот", которые направлялись в сторону погранперехода. Среди них довольно много женщин и детей. Все утверждают, что направляются в Польшу.

В связи с этим пограничники Белоруссии переведены на усиленный режим службы. В УВД Гродненской области, со своей стороны, сообщили, что предпринимают меры по обеспечению правопорядка, в том числе обеспечивают безопасность людей, двигающихся по автомобильной трассе.

Накануне польские правоохранители уже заявляли о попытке нелегально прорваться через границу о стороны РБ. По их словам, мигранты настроены "агрессивно", выкрикивают оскорбления в адрес сдерживающих их пограничников, бросают в их сторону бутылки и камни. 

Минобороны Польши опубликовало в "Твиттере" кадры, где несколько молодых людей за забором из колючей проволоки замахиваются в сторону поляков. Автор публикации утверждает, что среди мигрантов один человек – гражданин Белоруссии.

Ранее в Польше приняли решение не принимать в страну граждан других государств, имеющих намерение просить об убежище, а лиц, уже находящихся в республике без разрешения на пребывание, постановили выдворять туда, откуда они прибыли. То есть в Белоруссию.

При этом в Европе убеждены, что Минск сознательно организует миграционный кризис на границах ЕС. На этом основании Брюссель готовится принять новые персональные санкции в отношении властей и правоохранителей Белоруссии. В Минске эти обвинения отвергают.

Источник: Телеграм-канал
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

М
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красивая картинка,кушайте на здоровье запад
а потенциальным террористам желаю хорошо устроиться в европе,пользуйтесь всеми удобствами и их женщинами,пусть рожают уже ваше потомство
Сергей Нефедов
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Интересно а как они в Белоруссию попадают? Эти люди в Белоруссию откуда взялись и кто им разрешил на территорию Беларусь? Это становится очень интересно...они что легально находятся? Откуда эти люди - власть знает?
Гость из Амстердама
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ого сколько касатиков к нам прёт :)
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