Мигранты твердо намерены пробиваться на территорию ЕС

К белорусско-польской границе движется многочисленная пешая колонна людей с вещами. Свежие видеокадры появились в соцсетях утром в понедельник, 8 ноября. По предварительным данным, это – беженцы с Ближнего Востока, которые рассчитывают найти убежище и работу в странах Евросоюза.

По данным агентства "Спутник. Беларусь" на 11:27 мск, мигранты еще не добрались до границы, однако водители подтверждают, что видели на дороге "человек пятьсот", которые направлялись в сторону погранперехода. Среди них довольно много женщин и детей. Все утверждают, что направляются в Польшу.

В связи с этим пограничники Белоруссии переведены на усиленный режим службы. В УВД Гродненской области, со своей стороны, сообщили, что предпринимают меры по обеспечению правопорядка, в том числе обеспечивают безопасность людей, двигающихся по автомобильной трассе.

Накануне польские правоохранители уже заявляли о попытке нелегально прорваться через границу о стороны РБ. По их словам, мигранты настроены "агрессивно", выкрикивают оскорбления в адрес сдерживающих их пограничников, бросают в их сторону бутылки и камни.

Минобороны Польши опубликовало в "Твиттере" кадры, где несколько молодых людей за забором из колючей проволоки замахиваются в сторону поляков. Автор публикации утверждает, что среди мигрантов один человек – гражданин Белоруссии.

Z takimi sytuacjami codziennie mierzą się polscy żołnierze i funkcjonariusze Straży Granicznej. Grupa migrantów - młodych mężczyzn - w obecności co najmniej jednego Białorusina zaatakowała dziś nasze posterunki. pic.twitter.com/lNjA7zamIr — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 7, 2021

Ранее в Польше приняли решение не принимать в страну граждан других государств, имеющих намерение просить об убежище, а лиц, уже находящихся в республике без разрешения на пребывание, постановили выдворять туда, откуда они прибыли. То есть в Белоруссию.

При этом в Европе убеждены, что Минск сознательно организует миграционный кризис на границах ЕС. На этом основании Брюссель готовится принять новые персональные санкции в отношении властей и правоохранителей Белоруссии. В Минске эти обвинения отвергают.