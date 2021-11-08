Внезапный поворот: участник похода на Капитолий просит убежища в Белоруссии

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Гражданин США Эван Ньюман просит защиты в Республике Беларусь, так как в своей стране его ждет уголовное преследование

Эван Ньюман дал интервью белорусскому каналу "Беларусь 1". Он заявил, что просит убежища в Белоруссии, так как, по его словам, сейчас он находится в базе самых разыскиваемых преступников ФБР, однако его успели предупредить об этом друзья, и он улетел из США. Сам "преступник" считает, что не совершал ничего противозаконного, он всего лишь "задавал неудобные вопросы".

Э. Ньюмана белорусские пограничники задержали еще 15 августа, так как он пытался нелегально пересечь границу после того, как на территории Украины заметил за собой слежку.

Подробное интервью телеканал "Беларусь 1" покажет 10 ноября.

Источник: "Беларусь 1" ✓ Надежный источник
Алина РУСИНА

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