Очередная атака на историю: Зеленский раскритиковал Советский Союз за освобождение Киева в 1943 году

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Президент Украины считает, что советское руководство "неправильно" проводило операцию по освобождению столицы УССР

Об этом он рассуждает в своем Телеграм-канале. Также в этом сообщении он рассуждает о ценности человеческой жизни.

В. Зеленский пишет, что освобождение Киева – это "история безграничного равнодушия и жестокости великих руководителей и безграничного подвига великих бойцов". Под этой характеристикой он подразумевает плохую подготовленность войск и вооружения для наступления и в очередной раз распространяет миф о том, что освобождение столицы Украины было специально запланировано к годовщине Октябрьской революции, хотя это не раз было опровергнуто в исторических исследованиях.

Руководство Украины в очередной раз подтвердило, что не хочет знакомится с документами и работой историков.

Источник: Телеграм-канал Владимира Зеленского ✓ Надежный источник
Алина РУСИНА

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