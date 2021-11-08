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Об этом он рассуждает в своем Телеграм-канале. Также в этом сообщении он рассуждает о ценности человеческой жизни.
В. Зеленский пишет, что освобождение Киева – это "история безграничного равнодушия и жестокости великих руководителей и безграничного подвига великих бойцов". Под этой характеристикой он подразумевает плохую подготовленность войск и вооружения для наступления и в очередной раз распространяет миф о том, что освобождение столицы Украины было специально запланировано к годовщине Октябрьской революции, хотя это не раз было опровергнуто в исторических исследованиях.
Руководство Украины в очередной раз подтвердило, что не хочет знакомится с документами и работой историков.
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