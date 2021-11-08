Украина идет на крайне опасный эксперимент с АЭС

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На Украине близки к энергетическому кризису, так как газа в хранилищах в несколько раз меньше, чем необходимо. В связи с этим некоторые эксперты предложили увеличить выработку электричества за счет повышения нагрузки на АЭС.
Эту идею оспаривает эксперт по энергетике Д. Марунич. Он считает, что это не приведет к хорошим результатам, в том числе, из-за повышения рисков аварии на АЭС. Он также заявил, что в случае неудачи, Украина лишится альтернативы поставкам электроэнергии из России и Белоруссии.
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