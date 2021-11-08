Украина идет на крайне опасный эксперимент с АЭС

Это связано с проблемой энергетических ресурсов, возникших в стране в связи с приостановлением поставок газа из России

На Украине близки к энергетическому кризису, так как газа в хранилищах в несколько раз меньше, чем необходимо. В связи с этим некоторые эксперты предложили увеличить выработку электричества за счет повышения нагрузки на АЭС.



Эту идею оспаривает эксперт по энергетике Д. Марунич. Он считает, что это не приведет к хорошим результатам, в том числе, из-за повышения рисков аварии на АЭС. Он также заявил, что в случае неудачи, Украина лишится альтернативы поставкам электроэнергии из России и Белоруссии.