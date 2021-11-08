Канадский министр подал в отставку после обвинений в пьянстве

Канадский министр подал в отставку после обвинений в пьянстве
Фото: R. & S. Hoffmann/blickwinkel/www.globallookpress.com
Госдеятель заявил, что сожалеет из-за произошедшего

Министр сельского хозяйства канадской провинции Альберта Девин Дришен принял решение уйти в отставку. Об этом политик сообщил на своей странице в "Фейсбук".

Соответствующая публикация появилась в пятницу, 5 ноября. Дришен заявил, что уже отдал заявление премьер-министру Альберты Джейсону Кенни.

Госдеятель принял решение покинуть свой пост после обвинений в пьянстве. Как уточняет The Globe and Mail, одна из бывших коллег некоторое время назад рассказала о пристрастиях Девина к спиртному. Мол, пьянство политика отравляло рабочую атмосферу.

По некоторым данным, Дришен распивал алкоголь в своем кабинете. При этом когда его сотрудницы пытались сделать замечание, министр реагировал очень агрессивно – кричал и отказывался прекращать этот беспредел.

В "Фейсбук" политик подтвердил, что у него действительно имеются проблемы с алкоголем.

"Я согласен с тем, что мое личное поведение в отношении алкоголя стало проблемой для правительства в целом", – написал он.

Госдеятель признался, что он сожалеет из-за сложившейся ситуации. Дришен добавил – для него и для провинции Альберта будет лучше, если пост министра займет кто-то другой.

После ухода в отставку Девин планирует заняться своим здоровьем.

Примечательно, что министром сельского хозяйства Дришен стал в 2019 году. Политик представляет Объединенную консервативную партию. 

Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Американский политолог возложил на США ответственность за ухудшение отношений с Россией

Международная политика может стать темой ближайшей встречи Путина и Байдена

Огромная толпа беженцев выдвинулась к границе Польши – видео

Мигранты твердо намерены пробиваться на территорию ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей