Канадский министр подал в отставку после обвинений в пьянстве

Госдеятель заявил, что сожалеет из-за произошедшего

Министр сельского хозяйства канадской провинции Альберта Девин Дришен принял решение уйти в отставку. Об этом политик сообщил на своей странице в "Фейсбук".

Соответствующая публикация появилась в пятницу, 5 ноября. Дришен заявил, что уже отдал заявление премьер-министру Альберты Джейсону Кенни.

Госдеятель принял решение покинуть свой пост после обвинений в пьянстве. Как уточняет The Globe and Mail, одна из бывших коллег некоторое время назад рассказала о пристрастиях Девина к спиртному. Мол, пьянство политика отравляло рабочую атмосферу.

По некоторым данным, Дришен распивал алкоголь в своем кабинете. При этом когда его сотрудницы пытались сделать замечание, министр реагировал очень агрессивно – кричал и отказывался прекращать этот беспредел.

В "Фейсбук" политик подтвердил, что у него действительно имеются проблемы с алкоголем.

"Я согласен с тем, что мое личное поведение в отношении алкоголя стало проблемой для правительства в целом", – написал он.

Госдеятель признался, что он сожалеет из-за сложившейся ситуации. Дришен добавил – для него и для провинции Альберта будет лучше, если пост министра займет кто-то другой.

После ухода в отставку Девин планирует заняться своим здоровьем.

Примечательно, что министром сельского хозяйства Дришен стал в 2019 году. Политик представляет Объединенную консервативную партию.