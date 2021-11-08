Снег и самый холодный день: какой будет погода в Москве

На смену теплу придут заморозки

Погода в Москве резко изменится уже ближайшей ночью. 9 ноября произойдет похолодание, которое особенно ощутится на фоне предыдущих теплых дней. 

Ночью температура приблизится к нулю, а затем начнет постепенно снижаться. Также жителям столичного региона нужно быть готовыми к порывам ветра, который к утру будет достигать 17 метров в секунду, пишет телеканал "360"

Днем ожидается дождь, временами мокрый снег, который будет идти и вечером. Из-за этого возможно гололедица, так что при выходе из дома синоптики советуют быть аккуратнее. 

Во вторник, 9 ноября, температура опустится до минус пяти градусов, а среда и вовсе станет самым холодным днем недели. Во второй половине недели потеплеет, но незначительно. 

Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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