На смену теплу придут заморозки

Погода в Москве резко изменится уже ближайшей ночью. 9 ноября произойдет похолодание, которое особенно ощутится на фоне предыдущих теплых дней.

Ночью температура приблизится к нулю, а затем начнет постепенно снижаться. Также жителям столичного региона нужно быть готовыми к порывам ветра, который к утру будет достигать 17 метров в секунду, пишет телеканал "360".

Днем ожидается дождь, временами мокрый снег, который будет идти и вечером. Из-за этого возможно гололедица, так что при выходе из дома синоптики советуют быть аккуратнее.

Во вторник, 9 ноября, температура опустится до минус пяти градусов, а среда и вовсе станет самым холодным днем недели. Во второй половине недели потеплеет, но незначительно.