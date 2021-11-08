У и.о. канцлера пока что нет ясного представления о том, чему посвятить столько свободного времени

После шестнадцатилетней деятельности на посту главы федерального правительства Германии Ангела Меркель уходит на заслуженный отдых. Накануне политик дала интервью, в котором рассказала, что будет скучать по своей работе.

Однако исполняющая обязанности канцлера призналась, что считает себя счастливым человеком, хотя и работа в кресле канцлера приносила ей удовольствие. Тем не менее, Меркель не собирается пренебрегать обязанностями и принципами добросовестного выполнения работы до самого последнего дня на посту.

Как напомнил и.о. канцлера корреспондент DW, на одном из недавних саммитов Европейского союза глава правительства Люксембурга Ксавье Беттель назвал последнюю "машиной по поиску компромиссов". Меркель сама не отрицает, что всегда старалась избегать острых углов, действуя таким образом, чтобы все стороны достигли соглашения. Хотя такой подход и требовал много времени, Берлин в большинстве случаев находил ключ к решению проблемы.

Теперь же, утверждает Меркель, политикой и происходящими в ней конфликтами заниматься не придется.

"16 лет на посту канцлера. Я всегда поддерживала мультилатерализм на международном уровне и в Евросоюзе. А сейчас еще не знаю, что буду делать. Сначала отдохну, потом увижу что придет в голову. Попеременно буду читать и спать", – рассказала исполняющая обязанности канцлера.

Как привыкнуть к жизни, далекой от политики, Меркель пока что не знает – и.о. главы правительства призналась, что слишком долго концентрировала все внимание на нужной повестке. Работа кабмина во многом состоит из необходимости немедленного реагирования, а сейчас, признается она, подобной срочности не возникает.

Ранее Меркель поведала о самых сложных моментах во время ее работы на посту канцлера.