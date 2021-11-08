Слушания вновь перенесены в расчете на поступление новых данных от свидетеля

Суд в Нидерландах по делу о крушении малайзийского "Боинга" на Украине нашел новый повод затянуть процесс. Как заявил судья Хендрик Стейнхейс в понедельник, 8 ноября, российской стороне был направлен запрос о привлечении к слушаниям гражданина РФ Сергея Мучкаева. Пока этого не произойдет, вердикт не может быть вынесен.

По данным следствия, Мучкаев командовал 53-й зенитной ракетной бригадой ВС РФ, которая базируется в Курске, в период, когда на Донбассе рухнул пассажирский самолет. Поэтому голландский следователь счел необходимым допросить его по делу МН17 в качестве свидетеля.

По словам Стейнхейса, запрос на проведение допроса был направлен России еще в апреле 2021 года.

"Пока российские власти не сообщили, будет ли удовлетворен этот запрос, и если да, то когда. Мы ждем ответа от российских властей",

– обосновал задержку процесса судья. Ждать ответа в Нидерландах готовы до 10 февраля 2022 года, передает EADaily. При этом планируется, что в декабре прокурор выступит с обвинительным словом, в марте начнет свое выступление защита, а окончательный вердикт суд объявит к концу следующего года.

Малайзийский лайнер Boeing 777вылетел 17 июля 2014 года из Амстердама в Куала-Лумпур, но рухнул в Донецкой области Украины. Обвинение настаивает, что самолет был сбит ополченцами Донбасса из российского ЗРК "Бук". В Москве, Луганске и Донецке обвинения отвергают.

Ранее в Нидерландах обратились к российским военным с призывом "поделиться информацией" о перемещениях военной техники, которая могла быть задействована в конфликте на Украине. По оценке экспертов, у следователей в реальности нет никаких доказательств причастности РФ к трагедии, раз они дошли до подобных просьб.