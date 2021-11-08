Президент от души сплясал на саммите

В то время, как многие государства ужесточают коронавирусные ограничения из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, европейские власть имущие не отказывают себе в маленьких радостях в виде сбора шумных компаний. В такой танцевальной вечеринке поучаствовал французский лидер Эмманюэль Макрон.



На видеоролике, который распространили в интернет-пространстве видно, как глава французов зажигательно танцует вместе с другими участниками саммита "большой двадцатки". Судя по всему, государственные деятели решили расслабиться после сложных переговоров и закатили банкет. На кадры также попали накрытые столы.

На ролике запечатлен момент, когда первое лицо французского государства подходит к группе людей и начинает приплясывать, хлопая в ладоши. Выражение лица главнокомандующего Республики светится от счастья. Видимо, Макрону давно хотелось поразвлечься.

Этим материалом с общественностью поделился известный государственный деятель, экономист Михаил Делягин. Эксперт отметил, что пляски с песнями происходят в тот момент, когда мир ужесточает ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции. Однако, некоторые политики предпочитают не задумываться об эпидемиологической обстановке.

К слову, недавно интернет-пользователи активно обсуждали видеоролик с неловкими объятиями Эмманюэля Макрона и Ангелы Меркель. Некоторых очень растрогали такие нежности.