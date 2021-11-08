Актер Чардымский о фильме «16-й»: люди должны знать правду

Накануне в России состоялся технический показ фильма

Фильм бизнесмена Евгения Пригожина "16-й" является качественным и добротным. Таким мнением поделился режиссер, актер театра и кино, сценарист Алексей Чардымский.



Кинокартину можно считать не просто доброй комедией, а жестким стебом. Однако такие фильмы показывают правду, подчеркнул Чардымский.

"Люди должны знать правду обязательно. Но самое интересное, что правда у каждого своя. Такие фильмы нужны, ибо они, в каком бы жанре ни существовали, дают повод зрителю принять для себя то или иное решение в данном аспекте жизни. Кино качественное и добротное. Тем более, нет ничего трагичнее, чем комедия или сатира",

– отметил актер.

Напомним, технический показ кинокартины о "русском вмешательстве" в американские выборы состоялся в России накануне в режиме онлайн. Фильм, повествующий о событиях в Соединенных Штатах, когда к власти пришел 45-й президент страны Дональд Трамп, снят в комедийном жанре. Ленту, которая высмеивает работу американских спецслужб, уже оценили десятки тысяч зрителей.

Изначально премьера фильма "16-й" должна была состояться в Ню-Йорке 3 ноября. Однако кинотеатр Film Society of Lincoln Center без объяснения причин отменил показ. Через два дня после этого зрителей другого американского кинотеатра с премьеры буквально разогнали правоохранители.