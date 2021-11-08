Актер Чардымский о фильме «16-й»: люди должны знать правду

Актер Чардымский о фильме «16-й»: люди должны знать правду
Алексей Чардымский. Кадр из фильма "Наставник"
Накануне в России состоялся технический показ фильма

Фильм бизнесмена Евгения Пригожина "16-й" является качественным и добротным. Таким мнением поделился режиссер, актер театра и кино, сценарист Алексей Чардымский.

Кинокартину можно считать не просто доброй комедией, а жестким стебом. Однако такие фильмы показывают правду, подчеркнул Чардымский.

"Люди должны знать правду обязательно. Но самое интересное, что правда у каждого своя. Такие фильмы нужны, ибо они, в каком бы жанре ни существовали, дают повод зрителю принять для себя то или иное решение в данном аспекте жизни. Кино качественное и добротное. Тем более, нет ничего трагичнее, чем комедия или сатира",

– отметил актер.

Напомним, технический показ кинокартины о "русском вмешательстве" в американские выборы состоялся в России накануне в режиме онлайн. Фильм, повествующий о событиях в Соединенных Штатах, когда к власти пришел 45-й президент страны Дональд Трамп, снят в комедийном жанре. Ленту, которая высмеивает работу американских спецслужб, уже оценили десятки тысяч зрителей.

Изначально премьера фильма "16-й" должна была состояться в Ню-Йорке 3 ноября. Однако кинотеатр Film Society of Lincoln Center без объяснения причин отменил показ. Через два дня после этого зрителей другого американского кинотеатра с премьеры буквально разогнали правоохранители.

Анна СОРОКИНА

Ответить:

новости партнеров

Американский политолог возложил на США ответственность за ухудшение отношений с Россией

Международная политика может стать темой ближайшей встречи Путина и Байдена

Огромная толпа беженцев выдвинулась к границе Польши – видео

Мигранты твердо намерены пробиваться на территорию ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей