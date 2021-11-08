"Цена президентства": Зеленский неожиданно поседел

"Цена президентства": Зеленский неожиданно поседел
Владимир Зеленский. Фото: Stefanie Loos / dpa / www.globallookpress.com
Незалежные гадают, что случилось с их главой

Бывший комик, а ныне украинский лидер Владимир Зеленский активно ведет страницу в социальной сети. Новая фотография политика сильно насторожила подписчиков из-за седых прядей, которые явно видны на снимке.

Украинский главнокомандующий поделился с многомиллионной армией подписчиков свежим кадром из спортивного зала. Зеленский был одет в черный облегающий костюм для занятия спортом. Президент страны отчитался перед своими поклонниками о том, что с помощью занятия на тренажерах избавится от калорий, которые поступили в его организм вместе со вчерашним ужином, а также "заслужит обед".

Однако больше всего украинцев привлекла любопытная деталь – оказалось, что у Зеленского есть несколько седых прядей. Некоторые предположили, что таким образом на бывшем юмористе сказалась тяжелая должность главы государства. Люди также отметили, что Зеленскому не стоило идти в президенты, раз ситуации, с которыми он сталкивается на высоком посту, так сильно влияют на его эмоциональное состояние.

"Грустные глаза, поседевший волосы – это цена президентства. Стоило ли?", "Как же он постарел", – пишут многочисленные комментаторы.

Впрочем, стоит отметить, что во время публичных выступлений на волосах Зеленского седины не видно. Возможно, главнокомандующий пользуется краской.

К слову, Зеленскому действительно есть, из-за чего переживать. Недавно опытный эксперт Вадим Карасев заявил, что украинского главнокомандующего ждет поражение в войне с олигархами.

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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