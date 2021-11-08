В ПФР назвали причины прекращения пенсионных выплат

Для предотвращения такой ситуации необходимо вовремя подавать документы

Пенсионный фонд указал на случаи, при которых лицо могут лишить выплат. Речь идет о четырех вариантах.

Так, ПФР прекращает осуществление начислений, если человек не получает необходимую сумму на протяжении полугодия. Пенсия отменяется при отсутствии подтверждения инвалидности в нужные сроки.

Еще одна причина – окончание срока действия вида на жительство. Это касается иностранных граждан, а также лиц, не имеющих такового.

После достижения восемнадцатилетия лицо уже не может получать пенсию по потере кормильца. Однако, если получатель находится на очной форме обучения, он может пользоваться такой льготой до 23-летнего возраста, указал телеканал "360".

Во всех обозначенных случаях приостановление выплат действует сроком на шесть месяцев, после предоставления необходимых документов ПФР их возобновляет.

Источник: МК ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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