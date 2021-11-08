Президент пополнил свою коллекцию постыдных казусов

Американский лидер Джо Байден рискует запомниться всему миру не как президент ведущей мировой державы, а как человек, который постоянно попадает в нелепые и весьма позорные ситуации. На этот раз он заставил краснеть членов королевского семейства, так как на официальной встрече с ними умудрился "испортить воздух".



Весьма неприятная ситуация произошла во время приема на саммите Организации Объединенных Наций по климату. Супруга принца Чарльза Камилла вела с Байденом непринужденную светскую беседу, как вдруг ее прервали странные звуки, исходившие из тела Байдена. Ошибиться было сложно, так как звуки были очень "громкие и долгие". Об этом британскому изданию Daily Mail рассказал источник, который был в курсе переживаний Камиллы по поводу скандального инцидента.

Информатор издания подчеркнул, что жительница Букингемского дома была настолько поражена бестактностью байденовского организма, что после случившегося еще очень долго не могла отойти и постоянно говорила только об выбросе его кишечных газов.

Также на этом мероприятии был наследник королевского престола Великобритании принц Чарльз, Кейт Миддлтон и принц Уильям. Таким образом, голова Соединенных Штатов Америки опозорился почти перед всем августейшим семейством.

Напомним, совсем недавно американский главнокомандующий перепугал публику общением с человеком-невидимкой. По какой-то неведомой причине, глава США настойчиво пытался пожать руку таинственному призраку.