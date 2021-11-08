Байден опозорился на встрече с принцем Чарльзом из-за газов

Байден опозорился на встрече с принцем Чарльзом из-за газов
Джо Байден. Фото: Al Drago - Pool via CNP / Consolidated News Photos / www.globallookpress.com
Президент пополнил свою коллекцию постыдных казусов

Американский лидер Джо Байден рискует запомниться всему миру не как президент ведущей мировой державы, а как человек, который постоянно попадает в нелепые и весьма позорные ситуации. На этот раз он заставил краснеть членов королевского семейства, так как на официальной встрече с ними умудрился "испортить воздух".

Весьма неприятная ситуация произошла во время приема на саммите Организации Объединенных Наций по климату. Супруга принца Чарльза Камилла вела с Байденом непринужденную светскую беседу, как вдруг ее прервали странные звуки, исходившие из тела Байдена. Ошибиться было сложно, так как звуки были очень "громкие и долгие". Об этом британскому изданию Daily Mail рассказал источник, который был в курсе переживаний Камиллы по поводу скандального инцидента.

Информатор издания подчеркнул, что жительница Букингемского дома была настолько поражена бестактностью байденовского организма, что после случившегося еще очень долго не могла отойти и постоянно говорила только об выбросе его кишечных газов.

Также на этом мероприятии был наследник королевского престола Великобритании принц Чарльз, Кейт Миддлтон и принц Уильям. Таким образом, голова Соединенных Штатов Америки опозорился почти перед всем августейшим семейством.

Напомним, совсем недавно американский главнокомандующий перепугал публику общением с человеком-невидимкой. По какой-то неведомой причине, глава США настойчиво пытался пожать руку таинственному призраку.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость327679
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Это намек принцу: <цензура> я на тебя хотел.
М
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Гость326817
путин недавно вообще обосрался на каком то совещании. все сделали вид что не заметили
и тут свиноголового понесло,жаль бидон не заметит кто его вылизывает до блеска после шептуна
Гость326817
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путин недавно вообще обосрался на каком то совещании. все сделали вид что не заметили
М
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да уш,старый пердун дал феерверк,пускай королева аромат понюхает,так пахнет свобода и демократия
для хохлогасторбайтеров это как дорогой одеколон,восторгаются и готовы разве что есть ротом
вот бы дедушка галожил им под дверь.они бы в горшочек и в празники мазались
Гость326817
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Президент великой державы меет право пердеть где угодно и как угодно
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