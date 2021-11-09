По нарушителям ПДД ударят рублем

По нарушителям ПДД ударят рублем
Фото: pixabay.com
Растущие социальные расходы государства можно компенсировать за счет индексации штрафов

В России ежегодно индексируются пенсии, социальные пособия и прочие выплаты гражданам. Таким образом государство компенсирует снижение реального дохода из-за инфляции. Однако размер штрафов при этом остается неизменным. В результате по прошествии времени наказание в виде финансового взыскания уже перестает быть сдерживающим фактором для лихачей на дорогах. На это обратил внимание российский предприниматель и общественный деятель Дмитрий Давыдов, создавший проект "20 идей по развитию России". Изменение подхода к этой системе, по его мнению, и ситуацию на дорогах сделает безопаснее, и бюджетные сборы повысит.

"Исторически накопленные статистические данные говорят о том, что ежегодно государство из-за девальвации и инфляции увеличивает свои расходы на социальные пособия и зарплаты бюджетникам и госслужащим. Но при росте доходов нарушители порядка не испытывают абсолютно никакой дополнительной финансовой нагрузки",

– отмечает Дмитрий Давыдов. Изучив опыт других стран, предприниматель предлагает воспользоваться примером Казахстана, где штрафы, налоги и другие сборы привязаны к актуальной стоимости национальной валюты. Ставка указывается в "месячных расчетных показателях". Так, штраф за разговоры по мобильному телефону за рулем составляют 5 МРП. Но если в 2014 г. это равнялось 9 260 тенге (около 1 800 руб.), то в 2021 г. уже 14 585 тенге (2 500 руб.), что вполне справедливо, учитывая и рост прожиточного минимума в республике, и повышение зарплат, и увеличение соцпособий.

В России же как установили в 2002 г. штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч в 500 рублей, так эта ставка держится и до сих пор. Хотя в 2002 г. прожиточный минимум составлял 1 719 руб., а сейчас – более 11,6 тыс. рублей.

В связи с этим Дмитрий Давыдов предлагает разработать специальный показатель, учитывающий инфляцию и девальвацию, и исчислять все штрафы не в рублях, как сейчас установлено КоАП, а в этом показателе. Ну или, если так проще, можно привязать размер штрафа к прожиточному минимуму. И в том, и в другом случае актуальность финансовой нагрузки на нарушителей всегда будет отвечать реальному экономическому положению дел в стране.

При этом законодателям не придется тратить время на пересмотр ставок и внесения поправок в действующие статьи, ведь мера ответственности нарушителя ПДД за совершенное правонарушение не изменится – она всегда будет оставаться на том уровне, который был установлен изначально, а повышение будет просто формальной математической операцией.

"Таким образом, государственный бюджет не лишится полагающихся ему поступлений от нарушителей правопорядка, а всегда актуальный размер штрафов станет одним из сдерживающих факторов от совершения правонарушений",

– констатирует общественник.

 Еще одной мерой, которая позволит повысить поступления в бюджет за счет автомобилистов, является введение "сбора против пробок". Эту инициативу Давыдов выдвинул, опираясь на опыт Сингапура, Лондона, Дубая. Она также подробно представлена на сайте 20idei.ru, где изложены и другие идеи автора. Все они направлены на решение главного вопроса: как сделать Россию процветающей страной с активно развивающейся экономикой и финансово благополучным населением.

Автор убежден, что у России с ее территориальным размахом, природными ресурсами и интеллектуальным потенциалом есть намного больше возможностей превзойти своими успехами самые прогрессивные страны и влиться в ряды лидеров по всем направлениям. Нужно только провести некоторые преобразования, в том числе на основе лучших мировых практик. Поэтому бизнесмен надеется получить поддержку и помощь от государства.

О том, что Дмитрий Давыдов предлагает сделать, чтобы превратить Сочи в привлекательный курорт с мировым именем, "Утро" писало ранее.

Источник: Сайт "20 идей" ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость325676
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казачек засланый этот дима
игорь
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поэтому я лично продал давно свою машину и мне пофиг на эти штрафы
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