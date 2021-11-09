"Антихристовые времена": что матушка Сепфора предсказала России

"Антихристовые времена": что матушка Сепфора предсказала России
Фото: pixabay.com
Стране не удастся остаться в прежних границах

Знаменитая русская монахиня, принявшая схиму с именем Сепфора, по словам ее современников, обладала даром ясновидения. Многие пророчества старицы сбывались. Матушка умерла в возрасте 101 года в 1997-м году. Стоит отметить, что ее предсказание о будущем России звучит весьма пугающе.

Будучи истово верующей, матушка Сепфора не приняла коммунистическую власть. Именно с атеизмом большевиков она связывала страшные беды России. В глубокой старости служительница Бога заявила, что если власть в стране после президента Бориса Ельцина перейдет в не-коммунистические руки, то в государстве вскоре снова воспрянет православие.

По словам Сепфоры, христианская вера должна возродиться через два-три президента после нынешнего главнокомандующего. В видениях старицы такое события сопровождалось "приходом царя".

"И тогда сможет Россия пережить антихристовые времена, не примет на себя печать сына Сатаны", – вещала потерявшая с годами зрение служительница церкви.

Печально, но такое позитивное с религиозной точки зрения событие дорого должно обойтись России. По словам Сепфоры, территориальная целостность страны пострадает – часть земель отойдет в чужие руки.

Кстати, последователи знаменитой старицы уверяют, что ее слова очень часто сбывались. Многие убеждены, что Сепфора обладала особым даром.

Кстати, недавно всемирно известная болгарская ясновидящая Ванга назвала точный день и год окончания коронавирусной пандемии. Всем известно, что многие пророчества провидицы оказались верными.

Ольга ФЕДОРОВА

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